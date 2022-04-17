جمارك وهران تحجز أزيد من 16 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز كمية ضخمة من المهلوسات.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم خلال هذه العملية، حجز 16855 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ. كانت محملة على متن سيارة سياحية.

وجاءت هذه العملية، مواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. والمبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله.

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عين تموشنت: الإطاحة ببارون مخدرات محكوم عليه بالسجن المؤبد

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. من الإطاحة ببارون مخدرات في العقد الرابع من العمر يتعلق الأمر بالمدعو ق.م مطلوب لدى العدالة ومحل عدة أوامر بالقبض. وتتعلق القضايا التي تورط فيها المتهم في تهريب المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للتراب الوطني. التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع المشاركة. وأفضت تحقيقات الضبطية القضائية إلى أن المشتبه فيه كان ينشط ضمن شبكة دولية في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات. ويتنقل بهوية مزورة بوثائق ادارية بيومترية (جواز سفر –بطاقة تعريف-رخصة سياقة). كما تبث تورط بعض الموظفين يعملون بأحد البلديات بولاية وهران تم تحديد هويتهم وتوقيفهم. يتعلق الأمر بكل من 01-المدعوة/ر.ن 38 سنة ،02-المدعو/ف.خ 43 سنة . المشتبه فيهم بعد تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق الغرفة الثانية. صدر في حق المشتبه فيه الرئيس المدعو/ق.م أمر إيداع. بتهمة التحريض أو التشجيع يأي وسيلة على جرائم المخدرات باستعمال وثائق ادارية مزورة و انتحال اسم الغير. كما تم تقديمه على أساس تنفيذ أوامر قضائية صادرة في حقه. فيما صدر في حق كل من الموظفين المشتبه فيهما المدعوة/ر.ن و المدعو/ف.خ أمر بالرقابة القضائية بتهمة التزوير. مع ادخال وتعديل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.

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