جمال شرفي: “الجزائر أقرضت 150 مليار دولار لدعم المؤسسات الضخمة وهمّشت المؤسسات الناشئة”

تأسف جمال شرفي الخبير الدولي لدى هيئة النقد لقرارات الحكومة سابقا، التي انصبت كلها حول دعم المؤسسات الضخمة دون الناشئة.

وقال جمال شرفي، في تصريح “للنهار”، أن الجزائر أنفقت ما قيمته 150 مليار دولار في مجال الإقراض ودعم المؤسسات الضخمة.

وأشار شرفي أن 50 مليار دولار وجهت لدعم المؤسسات العامة، و70 مليار دولار ضخت لدعم المؤسسات الخاصة التي كانت نهايتها قبع في السجون لمعظم مسيريها.

واعتبر جمال شرفي ذلك بتبذير للأموال عوض توجيهها الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية الناجحة.

وأضاف أن تهميش الحكومة للمؤسسات الشبابية الناشئة، وغياب الدراسات الإستشرافية كان سبب دخولها في الأزمة الحالية.

وتساؤل شرفي عن كيفية إقرار إقراض 50 مليار دولار لمؤسسات عمومية منهكة، كانت في غالبيتها مجرد ماكينة قديمة.

وأضاف جمال شرفي أنه لو تم ضخ 150 مليار دولار لإقراض ودعم الشباب حاملي براءات الاختراع، لسجل النمو الاقتصادي اليوم قفزة نوعية لا مثيل لها.

واصفا بذلك الشباب الجزائري حاملي الأفكار الواعدة لتنمية الاقتصاد الوطني بالفرصة الذهبية التي ضيعتها الجزائر.

وألح جمال شرفي على استغلال الفرص والإمكانية التي تحظى بها الجزائر خاصة في قطاع الفلاحة والسياحة، مؤكدا أنه يجب اعتبارها بمثابة صناعة.

وتطرق جمال شرفي أيضا إلى ضرورة العودة الآنية لوزارة الاستشراف، التي كان معمول بها في سنوات السبعينيات والثمانينيات.

معتبرا ذلك بمثابة العصر الذهبي الذي عاشته الجزائر، أين يتم التخطيط والاستشراف لكل عملية تقام في برامج ثلاثية وحتى رباعية.

وقارن جمال شرفي الجزائر بالدول المجاورة، التي استطاعت وفي فترة وجيزة تحقيق ما لم تستطع الجزائر تحقيقه خلال سنوات.

وأكد جمال شرفي أن الجزائر أنفقت 1500 مليار دولار خلال البحبوحة المالية دون أي نتيجة، في الوقت الذي استطاعت دولة إثيوبيا تصدر قائمة الدول الأكثر نمو في القارة السمراء.

كما حمل الحكومة مسؤولية الوضعية الحالية للبلاد، حيث اعتبر غياب التنسيق الحكومي بين الوزارات سبب تنامي المشاكل في كل القطاعات.

ودعا جمال شرفي إلى الاستعجال في تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة، التي كان عليها اتخاذها منذ زمن بعيد.