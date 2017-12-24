جمال كعوان: دعم الدولة للصحافة لن يكون كما في السابق

أكد وزير الإتصال جمال كعوان ان دعم الدولة للصحافة لم يعلق لكنه لن يكون كما كان من قبل بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر.

وأوضح كعوان اليوم الاحد من وهران، أن دعم الدولة لن يتم تعليقه، ونفش الشيء بالنسبة الإعلانات العمومية التي تمنح للصحف.

وأضاف الوزير أنه بدون هذا الدعم العديد من الصحف قد تتوقفت عن الظهور، مؤكدا أن الدولة لا تميز بين الصحافة العامة والخاصة.

واشار كعوان الى وجود صندوق دعم الصحافة ليس سوى أداة دعم، والدولة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن ارتفاع أو فشل جريدة.

وأشار جمال كعوان أيضا إلى أن الدعم للطباعة لم يتغير منذ التسعينات وهو دعم غير مباشر للصحافة.

كما دعا الوزير الصحفيين والمسؤولين التنفيذيين في الصحف إلى تطوير الأداء الإعلامي من أجل زيادة قرائهم وجذب المزيد من المعلنين.

وفي السياق نفسه، دعا أصحاب الجرائد إلى دفع رواتب محترمة للصحفيين، على اعتبار أنه لن تكون هناك كرامة للصحافة بدون كرامة الصحفي.