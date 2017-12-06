جماهير البايرن تُهاجم الاتحاد الأوروبي

هاجمت جماهير بايرن ميونيخ الاتحاد الأوروبي في مباراة فريقهم أمس ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عاقب جماهير البايرن بعد إلقائهم لأموال مزورة في مباراة الذهاب ضد البياسجي احتجاجا على غلاء التذكرة.

وكتبت الجماهير البافارية في لافتات موجهة للاتحاد الأوروبي: “نعاقب بعد رمينا لأموال مزوة. لكن إستغلالكم كرة القدم شيء جيد !”

وأضافت: “الإتحاد الأوروبي.. أرجعوا لنا أموالنا !”

ومن المحتمل أن تعاقب الجماهير الألمانية مجددا لكن ليس بدفع غرامة بل الى غلق جزء من ملعب الأليانز أرينا.