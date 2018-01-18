جماهير “البياسجي” تطلق صافرات الإستهجان ضد “نيمار” !

لم تهضم جماهير “باريس سان جيرمان” الفرنسي ما قم به النجم البرازيلي “نيمار جونيور” اتجاه “إديسون كافاني” سهرة أمس في مباريات الليغ1.

فقامت الجماهير الفرنسية بإطلاق صافرات الإستهجان على نجم “السامبا” عند تسجيله للهدف الرابع لفريقه.

وكان نيمار قد سجل أربعة أهداف كاملة ضد ديجون في مباراة أمس، لكنه حرم كافاني من دخول تاريخ الفريق الفرنسي.

حيث تحصل كافاني على ركلة جزاء وكان سيصبح الهداف التاريخي منفردا لكن نيمار أصر على التسديد وتسجيل4 أهدافه في المباراة.

ولهذا السبب فإن الجماهير الفرنسية أقرت بغضبها اتجاه ما فعله البرازيلي الذي افتعل مشكلة أخرى مع زميله كافاني.