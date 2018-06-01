جمعة “من غزة إلى حيفا”.. شهيدة ومئات الإصابات في صفوف الفلسطنيين

استشهدت فلسطينية وأصيب المئات بالرصاص الحي وقنابل الغاز، اليوم.

في اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني، على المشاركين في جمعة “من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك” ضمن مسيرة العودة الكبرى.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشابة رزان أشرف النجار 21 عاما شرق خان يونس برصاص الجيش الصهيوني.

وإصابة 100 مواطن بينهم 40 بالرصاص الحي شرق القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب المتظاهرين الذين توافدوا إلى مخيم العودة شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة 3 شبان بجراح.

وفي خانيونس، اصيب مسن بقنبلة غاز في رأسه، نقل على إثرها للمشفى.

وبعدها بقليل سجلت إصابة ثانية بقنبلة غاز في الصدر لمواطن في نفس المكان.

حيث اندلعت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال على طول السياج العازل.

كما استطاع المتظاهرون شرق مدينة غزة سحب أجزاء من السياج الفاصل.

وسحب بعض من المعدات والمجسات الإلكترونية التابعة للاحتلال الصهيوني.

وقبيل المغرب، استهدفت قوات الاحتلال المتظاهرين بقنابل الغاز بكثافة شرق مدينة غزة.

ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق، بينهم القيادي بحركة حماس الدكتور محمود أبو الزهار.