جمعيات وشخصيات من أمريكا اللاتينية تدين “الهجوم الوحشي” المغربي على الكركرات

أدانت جمعيات وشخصيات من أمريكا اللاتينية، الهجوم الوحشي المغربي على الكركرات، الذي تسبب في إنهاء وقف إطلاق النار لعام 1991.

وحسب بيان لمجموعة مؤلفة من 62 منظمة وجمعية للتضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي ، بدعم من 97 شخصية سياسية من مختلف الاتجاهات تمثل 12 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، أكدوا تضامنهم مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الاستقلال.

وعبرت المجموعة عن “قلقها العميق” إزاء الهجوم الوحشي الذي شنه جيش الاحتلال المغربي، صباح الجمعة 13 نوفمبر 2020 ، على عشرات المتظاهرين المدنيين الصحراويين.

وأعربت هذه الجمعيات والشخصيات عن أسفها لعدم تمكن المينورسو من تحقيق الهدف الذي أنشئت من اجله في عام 1991.

كما أدان الموقعون على هذا النداء الدولي انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يدفع باتجاه عدم الاستقرار في المنطقة.

وحث الموقعون الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لإعادة تنشيط عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تنظيم الاستفتاء الذي طال انتظاره من قبل الشعب الصحراوي.

كما وجهوا نداء للاتحاد الأفريقي للاستمرار في جهوده لإيجاد حل لهذا الصراع.

ولم يتوان الموقعون، في تكرار الدعوات المستمرة للمجتمع الدولي للإسراع لتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن بين المغرب وجبهة البوليساريو.