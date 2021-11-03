جمعيات ومنظمات المجتمع المدني تستنكر الهجوم الهمجي للإحتلال المغربي

أصدرت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الجزائري، بيانا استنكرت من خلاله الهجوم الإرهابي الجبان الذي ارتكبه الجيش المغربي والذي خلف وفاة 3 مواطنين جزائريين.

وجاء في البيان، “أنه على إثر الهجومات العدوانية المسلحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية يوم الفاتح من نوفمبر 2021 على 3 مواطنين جزائريين في الطريق التجاري الرابط بين نواقشوط وورقلة، فإننا اليوم كفعاليات للمجتمع المدني نترحم بداية على أرواح هؤلاء الشهداء ونتقدم بخالص التعازي الى عائلاتهم، ونعبر عن استنكارنا وغضبنا الكبير تجاه هذا الاعتداء الارهابي الجبان على مدنيين عزل، معتبرين بأنه عمل عدواني بيت من جانب نظام المخزن الغادر، وتصعيدا خطيرا غير محسوب العواقب. وإننا إذ نهيب بكل الفعاليات الوطنية في الجزائر وخارجها وكافة الجزائريين والجزائريات دون استثناء للالتفاف حول قرارات الدولة الجزائرية وجيشها الوطني الشعبي سليل جيش التحرير هذا الفترة الحساسة ملتزمين ومجندين للذود عن سيادة بلادنا وشعبها، وواضعين كامل الثقة في مؤسسات الدولة للرد المناسب على هذه العنجهية المخزنية.”

وأضاف البيان:”كما ندعو رفاقنا ونظراءنا من فعاليات المجتمع المدني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتسجيل موقفهم الحازم والوقوف ضد هذا الاعتداء المسلح ضد قافلة مؤونة تجارية بين بلدينا الشقيقين وعلى تخوم الأراضي الموريتانية، معتبرين هذا الاعتداء الجبان يستهدف في حقيقته أمن وسلام شعوب المنطقة بأكملها، وعليه وجب الوقوف ضد مرتكبيه بحزم وتآزر.”

وفيما يلي المنظمات والجمعيات الوطنية المجتمعة اليوم والموقعة على البيان.

المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة: سفيان عفان .

الشبكة الجزائرية للشباب: عادل قانة .

الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب: أكرم زيدي .

المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة: فاتح سريبلي .

لقاء شباب الجزائر: عبد المالك بن لعور

أكاديمية الشباب الجزائري: سمير بوعزيز

الجمعية الوطنية للعمل التطوعي: أحمد ملحة