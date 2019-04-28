دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، اليوم الأحد، وزارة التربية الوطنية، إلى التفكير في إجراء دورة ثانية لشهادة البكالوريا لهذه السنة.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها، تناشد وزارة التربية الوطنية بالتفكير في اجراء دورة ثانية لشهادة البكالوريا هذه السنة وهذا نظرا

للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وما لها من تأثير مباشر على نفسية التلاميذ وتحصيلهم الأكاديمي الجاد والفعال.

واعتبرت الجمعية أن هذا الاقتراح، إن تم قبوله، من شأنه بعث الطمأنينة في نفوس أولياء التلاميذ، لأنه عامل من عوامل التهدئة

التي تساهم في بناء حلقة التنسيق الجاد بين شركاء الجماعة التربوية وأولياء التلاميذ الذين يتطلّعون إلى تحقيق مصلحة التلميذ.