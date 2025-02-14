جمعية “الاتحاد الجزائري” ترفع دعوى قضائية ضد ساركوزي الابن

كشفت جمعية “الاتحاد الجزائري” بفرنسا، اليوم الجمعة، أنها رفعت دعوى قضائية، ضد ابن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، المدعو “لويس”، إثر تصريحاته العدائية ضد الجزائر.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” كتبت الجمعية: “تهانينا للويس ساركوزي الذي يريد أن يسير على نهج والده: السجن.. التحريض على الجرائم والجنح.. السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو”.

من جهة أخرى كتب المحامي “نبيل بودي”، عبر حسابه على منصة “إكس”، تغريدة أكد فيها أنه قدم شكوى للقضاء الفرنسي باسم الجمعية ضد لويس ساركوزي.

وجاءت هذه الشكوى على خلفية تصريحات ساركوزي الابن التي قال فيها: “لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال، لقُمت بحرق السفارة الجزائرية”.

كما كتب المحامي، نبيل بودي، في تغريدة أخرى: “نأمل أن يكون روتايو (وزير الداخلية الفرنسي) مستجيبا مثلما حدث في قضية المؤثرين الجزائريين”.

وقال لويس ساركوزي ليومية “لوموند” الفرنسية، أمس الخميس: “لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال، لقمت بحرق السفارة (يقصد السفارة الجزائرية).. ولأوقفت منح التأشيرات وأرفع التعريفات الجمركية بـ150 بالمائة”.