جمعية البنوك تقترح.. 20 سنة مهلة لتسديد ديون أونساج

كشف مصدر مسؤول من الجمعية المهنية للبنوك أن الجمعية قدمت اقتراحا للحكومة يقضي بتمديد مهلة تسديد قروض “أونساج”.

وقال المصدر لـ”النهار أونلاين” إن الجمعية المهنية للبنوك فتحت عدة ملفات تطبيقا لتعليمات الحكومة منها ملف المستفيدين من مشاريع أونساج.

وكشف المصدر أن الاقتراح يقضي بتمديد آجال التسديد لفترة طويلة، مشددا على أنه لا مجال لمسح الديون كما تم ترويجه.

وينص المقترح على إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة المستفيدة من قروض أونساج، بإعطاء مهلة 20 سنة لإعادة هيكلتها.

وكشف المصدر أن إجمالي القروض الممنوحة لشباب أونساج بلغت 60 ألف مليار سنتيم، منها 10 آلاف مليار لم تسدد بعد.

كما أشار المصدر إلى أن من بين الملفات التي درستها الجمعية المهنية للبنوك قضية رجال المال المحبوسين في قضايا فساد.

وكان بنك الجزائر أشار في أحد تقاريره السنوية إلى أن الوضع النقدي بالجزائر يتميز بارتفاع مستوى القروض غير الناجحة.

وارتفع مستوى القروض غير الناجحة الى 12.3 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة ما يمثل 1071 مليار دينار من مجموع قروض بقيمة 7706 مليار.

وللإشارة، فإن منح القروض في هذه الفترة أصبح يتم بطريقة محتشمة، حيث ما يزال التوجس يخيم على مستوى الوكالات البنكية.