جمعية التجار والحرفيين تتعهد برفع انشغالات أصحاب الخدمات المتضررين من الاجراءات الحالية

تعهدت جمعية التجار والحرفيين، اليوم الأحد، برفع انشغالات التجّار وأصحاب الخدمات المتضرّرين من الاجراءات الحالية إلى الوزارات المعنية مباشرة.

وحسب بيان الجمعية، فقد اجتمعت لجنة المتابعة الخاصة بالمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا و ضمان التوزيع.

وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية و الحد من انتشار الفيروس المعلنة من طرف السلطات العموميّة والهيئات الرسميّة والمؤسسات الصحيّة.

كما دعت اللجنة الى الاستمرار في التقيّد الشديد بشروط النظافة و تعقيم المساحات التجاريّة و وسائل العمل ومركبات نقل السلع والبضائع.

وشددت الجمعية على ضرورة استمرار نشاطات التجارة الخاصّة بالمواد الغذائية، “المخابز والخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية العامة”.

وأكدت الجمعية على ضرورة الغلق المؤقّت للنشاطات خارج المواد الغذائية، والاستهلاك الضروري اليومي.

وطالبت الجمعية من السلطات العمومية بتسهيل نقل السلع والبضائع الاستهلاكيّة الضروريّة لتموين الأسواق بين الولايات.

كما دعت أصحاب المحلّات في الأحياء والتجمّعات السكّانيّة، إلى إيصال السلع المطلوبة إلى بيوت زبائنهم في حدود الإمكان.

وطالبت بمرافقة الفلاحين ومنتجي المواد الغذائيّة، والدواوين الفلاحيّة للاستمرار في التّموين واستقرار العرض.

ودعت الجمعية إلى المشاركة في الأعمال الخيرية والتضامنيّة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ولجان الأحياء.