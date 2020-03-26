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جمعية التجار والحرفيين تدعو لتنظيم قافلة من المساعدات الغذائية نحو البليدة

الوطني
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جمعية التجار والحرفيين تدعو لتنظيم قافلة من المساعدات الغذائية نحو البليدة
بقلم نسرين محفوف

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الى تنظيم قافلة، من المساعدات الغذائية العامّة نحو ولاية البليدة و ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة ومصالح ولاية البليدة.

وقد اجتمعت، اليوم الخميس، اللجنة الوطنية للمتابعة، حيث دعت الخبّازين إلى تخصيص كميّات من الخبز يوميّا للعائلات المحتاجة، والتي توقّف معيلوها عن أعمالهم، بالتنسيق مع لجان الاحياء والجمعيات الخيرية المحلية .

وطلبت الجمعية من تجار المواد الغذائية العامّة إلى تخصيص كميّات من المواد الغذائية لصالح المحتاجين في الاحياء التي ينشطون بها، على الأقل مرّة في الاسبوع.

كما دعت تجار التجزئة إلى تشجيع المواطنين على البقاء في بيوتهم بايصال مقتنياتهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=796139

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