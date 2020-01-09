جمعية العلماء المسلمين تدعو الشعب الجزائري إلى نبذ الإختلاف والفتن

الوطني
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جمعية العلماء المسلمين تدعو الشعب الجزائري إلى نبذ الإختلاف والفتن
بقلم مصطفى.ق

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الشعب الجزائرري إلى نبذ التنازع والاختلاف، وكل دعوات التعصب الايديولوجي.

وقالت الجمعية في نداء للشعب الجزائري، ان دعوات الكراهية والحقد و الانتقام تسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي الوطني المجتمع.

وتتنافى مع النموذج الانساني الذي قدمه الدين الاسلامي، والذي يقوم على مبادئ الكرامة والعدالة والحرية والشورى و الايخاء.

ودعت إلى البعد عن إثارة الفتن والنعرات والعصبيات الجاهلية بين الأفراد، كما عبر عنه الإمام عبد الحميد إبن باديس.

وذّكرت الجمعية الجزائريين أنه لا مخرج لهم إلا بالتآزر والتعاون، وان يكون كل واحد لبنه صلبة في مشروع البناء.

وفي الأخير عبرت الجمعية عن قلقها لما يجرى من نزاع مسلح في ليبيا وبعض الدول العربية و الاسلامية، منددة بالاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في الايغور وبورما وتركستان وفلسطين.


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