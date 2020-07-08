جمعية العلماء المسلمين تنفي اقتراح عدم ذبح الأضاحي هذا العام .. وتعلن عن إصدار فتوى بعد أيام

فندت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قيامها باقتراح عدم ذبح الأضاحي من طرف الجزائريين، هذا العام، بسبب الوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد وسائر دول العالم.

وقالت جمعية العلماء المسلمين، في بيان على صفحتها في فايسبوك، إن ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول اقتراحها عدم ذبح الأضاحي هذا العام هو كلام غير صحيح.

وأضاف البيان أن الجمعية تنفي نفيا قاطعا صدور هذا الكلام عنها، مضيفا أن موقفها الرسمي من الموضوع سيصدر في فتوى شرعية بعد يوم أو يومين.

وكانت النهار أونلاين قد نقلت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تصريحا لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعلام الله غلام الله، قال فيه إن جمعية العلماء اقترحت عدم ذبح الأضاحي هذا العام، في انتظار أن تفصل لجنة الفتوى الوزارية في الموضوع، خلال أيام.

وتضع “النهار أونلاين” في متناول قرائها، مضمون تسجيل صوتي للشيخ غلام الله، حول مقترح جمعية العلماء المسلمين.