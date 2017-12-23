جمعية عين مليلة يُهدد بمقاطعة كأس الجمهورية بسبب الملعب

هددت إدارة جمعية عين مليلة، بمقاطعة مباراة كأس الجمهورية في دورها 32 أمام أهلي برج بوعريريج، وهذا بسبب ملعب الخروب.

حيث أقدمت لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية، بتحويل المباراة إلى ملعب عابد حمداني بالخروب بدلا من ملعب عين مليلة.

وهو القرار الذي لم يهضمه أنصار الفريق، ليخرج الرئيس شداد بن صيد عن صمته مهددا بالمقاطعة.

وقال في تصريح خص به جريدة “النهار”:”نحن الفريق الذي سُحب أولا في الكأس، فمن حقنا استقبال البرج فوق ميداننا الذي نستقبل

وأضاف: “ميداننا يتوفر على كل الشروط التي تجعله مؤهلا لمنافسة الكأس”.

تابع قائلا:” وفي حال أجبرونا على الإستقبال في ميدان آخر، فإن موقفنا واضح.. وهو المقاطعة”.