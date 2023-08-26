جمعية مجاهدي فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا تجدد الثقة في رئيسها

جددت الجمعية الوطنية لمجاهدي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، الثقة في السيد محند أكلي بن يونس رئيسا لها لعهدة جديدة.

وتم ذلك، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، خلال أشغال جمعيتها العامة المنعقدة اليوم السبت بالجزائر العاصمة.

وذكر بن يونس، في كلمة قرأها نيابة عنه عضو الجمعية عمار لونيس، أن الجمعية “تعمل على تخليد ذاكرة الشهداء الذي استشهدوا بفرنسا في سبيل تحرير الوطن من نير الاستعمار”.

مشيرا إلى أن هؤلاء المجاهدين “استطاعوا نقل الثورة إلى أرض العدو، حيث قاموا طيلة شهر أغسطس 1958. بهجومات على مختلف المؤسسات الاستراتيجية بفرنسا، على غرار الهجوم على مصنع للأسلحة بباريس”.

مؤكدا أن الهدف الأساسي لهذه الجمعية هو “الحفاظ على الذاكرة وعلى وحدة الوطن وسيادته”.