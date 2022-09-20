جمهورية جنوب السودان تقرر استئناف علاقاتها الديبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية

إلتقى صببحة اليوم، الوفد الصحراوي، وفد جمهورية جنوب السودان لتجسيد الإرادة القوية للبلدين الشقيقين استئناف علاقاتهما الديبلوماسية تماشيا مع مبادئ وأهداف الإتحاد الأفريقي باعتبارهما بلدين عضوين فى المنظمة القارية وفي تناسق تام مع تاريخهما النضالي المشترك.

وجاء هذا اللقاء، على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الوفد الصحراوي، حسب ما جاء في بيان الخارجية الصحراوية.

وحضر لهذا اللقاء من جانب جمهورية جنوب السودان نائب رئيس الجمهورية حسين عبد الباقى اكون.

والسفير الممثل الدائم بالامم المتحدة اكوآي بونا ملوال ومرغاريت غابرييل شانغ مستشارة فى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة.

ومن الجانب الصحراوي محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية والسفير سيدي محمد عمار ممثل الدائم للجبهة لدى الأمم المتحدة.

ومحمد زروگ مسؤول قسم أمريكا اللاتينية والكرائب و ماء العينين سلامة نائب الممثل الدائم بالامم المتحدة.