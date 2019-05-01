جميعي: أتألم عندما يهتف الشّعب بكلمة ” FLN dégage “

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، اليوم الأربعاء، أن مناضلي وأعضاء الحزب يتألمون من سماع الشارع

يهتف بكلمة “جميعي: نتألم عندما يهتف الشعب بكلمة FLN dégage ، معتبرا إياها بالإساءة غلى الحزب العتيد، طالبا العفو والسماح من الشعب .

كما طالب الوافد الجديد لبيت الأفالان، من أبناء الحزب بالإستعداد للمناسبات القادمة، تقديم يد الإعانة له من الجميع سواءا بالعمل أوالنصيحة

وأشار جميعي، على هامش تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحزب، أن الجبهة حققت هدفها بفضل الحراك الشعبي وإسترجعت شرعيتها

وأضاف أن المندسيين و أولاد “الحركى”، لا يملكون مكانا بيننا داخل الحزب، لأننا نعرف نوايا كل أمرئ

وأوضح ذات المتحدث، أن أيدي الحزب “بيضاء” و ممدودة لكل التيارات السياسية،وعلينا المصارحة بعضنا بالحقيقة والواقع المعاش.

فيما يخص الإنتخابات الرئاسية، صرح الأمين العام، بأن الأفالان ستبدي رأيها بخصوص هذا الحدث السياسي في قادم المواعيد، دون تقديم توضيحات أخرى.