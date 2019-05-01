جميعي: “الأفلان لبسولوا ثوب ملطخ ونعتذر من الشعب”

صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، اليوم الأربعاء، أن الحزب بفعل تصرفات وسلوكات،ّ ألبسوا له ثوب ملطخ.

وقال جميعي في كلمة ألقاها بعد تنصيبه على رأس الأفلان، “بإسمي وبإسم المناصلين وقيادتو ومجاهدينو وعمالو نطلب من الشعب اذا غلطنا، يسامحنا ويغفرلنا”.

وأورد ذات المتحدث: “سوف ننطلق انطلاقة جديدة وعلينا أن نتعلم الدروس، العيب هو التمادي فيه”.

وفيما يخص الازمة الحالية التي تمر بها البلاد، قال جميعي، “أن الجبهة من صلب الشعب، وأن مشاكل الشعب هي مشاكل مناضلين الجبهة، بل هي في حد ذاتها”.

وفيما يخص المكتب السياسي للجبهة، كشف جميعي، أن المكتب سوف ينبثق عن مشاورات حقيقية مع قيادة الحزب واطاراته، والتي سوف تخرج بمكتب سياسي، متوزان على كل الاصعدة.

وأضاف جميعي، “أن المكتب سيعرض على اللجنة المركزية، وإذا كانت لديها تحفظ، نعيد الكرة، حتى نخرج بمجموعة توافقية لحل للازمة الراهنة”.