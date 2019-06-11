جميعي: بيان الـ80 نائب الذي يتحدث عنه بوشارب مجرد كذب وتزوير

قال الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي،اليوم ، ان الحزب مقبل على تغيرات كبيرة مستقبلا، نتيجة الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر.

وخلال ندوة صحفية عقبت اجتماعه بنواب المجموعة البرلمانية للافلان، قال جميعي ان بيان الـ80 نائب الذي جاء به معاذ بوشارب، مجرد كذب وتزوير،وان الأفلان لن يقبل ببقاء معاذ بوشارب بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وهدد جميعي في السياق باللجوء إلى استعمال القوة من أجل ترحيل معاذ بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني في حال عدم استجابته للمطالب الشعبية و أوامر قيادة الحزب.

وأكد جميعي بأنه سيلجأ الى استعمال قوة أكبر من تلك التي أوصلت معاذ بوشارب إلى رئاسة البرلمان.