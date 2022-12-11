جميلة القلب أتمنى أن يكون لي نصيب طيب مع زوجا طيبا

الرقم السري :

136820

زوجا محترما يعيد النبض لقلبي هذا كل أملي

بيقين أن الله على مل شيء قدير، وبقلب مفعم بالأمل، أتمنى حقا التخلص من ترسبات الماضي ومن تجربة طلاقي. وأريد التطلع للآتي. لهذا أريد اليوم أن تكون لي فرصة بإذن الله في صفحة آدم وحواء لأجد ضالتي وأعثر على زوج طيب يضمد جراحي. أنا امرأة من شرق البلاد، كما أنني جميلة القلب صافية السريرة، طيبة أحب الخير لغيري، مطلقة ليس لي أولاد. أبلغ من العمر 46 عام، ربة بيت ممتازة ولي من حسن التدبير والتفكر الكثير. أتمنى أن يكون لي نصيب طيب مع زوجا يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتعدى 65 سنة. أقبله أرملا أو مطلقا بأولاد. وشرطي الوحيد أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

136821

زوجا يخشى الله هذا ما أريده وأتمناه

مهما كانت المرأة قوية الشخصية، ومهما كانت ظروفها جيدة، تبقى بحاجة للسند الذي يجعلها تشعر بالأمان. لهذا أريد لأن يكون حظا من خلال هذا الركن، وأنشد رجلا يحميني وأحيا بجانبه في أمان. أنا امرأة من ولاية أم البواقي، مضى من عمري 52 سنة، مطلقة بدون أولاد، سيدة بيت من الطراز الرفيع. متوسطة القامة ومقبولة الشكل، أرجو من المولى القدير أن أجد النصيب الطيب. رجل حنون صادق ينتشلني من براثين الخوف ويزرع في قلبي السكينة والطمأنينة. لا شرط لي سوى أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه مناسب لسني. رجل يرأف لحالي ويجعلني أميرة على عرش قلبه، يكون عاملا مستقرا، أقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

136822

فمن يكون لي رفيقا وزوجا على سنة سيد الخلق

أنا امرأة في الأربعين من عمري، عازبة لم يسبق لي الزواج. كما أنني موظفة مستقرة في قطاع جد حساس أثبتت فيه قدرتي على المسؤولية، متدينة أخاف الله، طيبة وخلوقة. أعي ما لي وما عليّ. أقدر الرجل وأعي بأن كياني أبدا لن يكتمل من دون زوج يشدّ من همتي حتى أكون في أحسن صورة. حباني الله بشكل جميل ومتوسطة القد.

أريد ومن هذا الباب، أن أعبر عن نيتي في الستر على سنة خير الخلق، إل جانب رجل صالح يقدر المرأة. ويعاملها بالمعروف، رجل لا أشترط منه سوى الجدية والمسؤولية، أفضّله من إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنه لا يتجاوز 52 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، موظف مستقر وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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