جناح الجزائر بالمعرض العالمي أكسبو 2025 باليابان يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات

يحتضن جناح الجزائر بالمعرض العالمي أكسبو 2025 أوساكا باليابان، أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل من 27 أفريل إلى 2 ماي 2025.

ويتخلل هذا المعرض أيّام ترويجية للتراث، تهدف إلى إبراز تنوع الموروث الحضاري المادي واللاّمادي للبلاد.

كما يرتقب أن يقدم البروفيسور سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ والأنثروبولوجيا والتاريخ. محاضرة بعنوان “الجزائر، أرض البدايات” تسلط الضوء على أهمية الجزائر كمهد للحضارة. من خلال الاكتشافات الأثرية والبحوث التاريخية التي تؤكد على عمق الوجود الإنساني في الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم عروض فنية لجمعية تِلّ- العلاوي، لمدينة سيدي بلعباس.

يشار أن هذه النشاطات تأتي تزامنا وشهر التراث في الجزائر، الذي يحمل هذا العام شعار “التراث الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي”.

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