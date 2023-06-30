جنازة الشاب نائل .. هذا ماتطالب به عائلته  

أصدرت عائلة الشاب نائل من الأصول الجزائرية والذي قتل على يد الشرطة الفرنسية بنانتير بيانا هاما بخصوص مراسيم دفنه.

وحسب بيان الذي أمضاه محامو عائلة المغدور الشاب نائل وتم تداوله عبر التويتر طالبت عائلة نائل عدم حضور الصحفيين لجنازته وايضا عدم تواجدهم في اي وقت من الاوقات يوم الدفن.

وأضاف البيان أن العائلة “تطلب من جميع الصحفيين عدم الحضور إلى موقع الجنازة أو في أي وقت من أوقات يوم الدفن، وذلك احترام لخيارها.. وشكرا لكم على الالتزام بذلك واحترام هذا الخيار”.

وسيكون نائل يوم غد السبت 01 جويلية 2023 خاص بالعائلة وفقط.

ويعتبرنائل شاب جزائري الأصل، يبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل في وظيفة توصيل وجبات “البيتزا”. وأكد محاميه أنه كان محبوبا في الحي الذي يقطنه مع والدته.

تعرض الشاب نائل من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 17 عاما إلى إطلاق نار الثلاثاء الماضي من الشرطة الفرنسية بعد رفضه الامتثال في شارع جوليو كوري في نانتير.