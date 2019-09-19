جنازة بن علي ستُقام في مكة وسيُدفن بمقابرها حسب وصيته

سيتم يوم غد الجمعة، دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في إحدى مقابر مكة بالمملكة العربية السعودية.

وقال محامي الرئيس التونسي الأسبق، منير بن صالحة، إن قرار دفن بن علي في مكة، جاء تلبية لوصيته الأخيرة.

وسينقل جثمان بن علي زين العابدين، حسب المحامي، اليوم الخميس من جدة إلى مكة المكرمة، على أن تتم مراسم الدفن، غدا الجمعة.

وكان المحامي منير بن صالحة، قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس عن وفاة بن علي.

وقبلها، كان بن صالحة أول من كشف عن تدهور الوضع الصحي لموكله بن علي، ودخوله المستشفى الأسبوع الماضي.