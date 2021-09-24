جندي أمريكي يطلب من “جورج بوش” الإعتذار عن مقتل مليون عراقي

تعرض الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لهجوم عنيف من أحد الجنود السابقين في الجيش. خلال مشاركته في لقاء عام أقيم في لوس أنجليس الأمريكية للحديث عن سنوات حكمه.

واتهم مايك بريزنر، الجندي السابق في الجيش الأمريكي، الرئيس بوش بـ”الكذب وقتل مليون عراقي واستخدام أسلحة كيميائية في مدينة الفلوجة”. وقال: “سيدي الرئيس، متى ستعتذر عن قتل مليون عراقي بسبب كذبك؟… كذبت بشأن أسلحة الدمار الشامل. وصلتها بأحداث 11 سبتمبر، وكذبت بشأن العراق وأنها تشكل تهديدا”.وبينما حاول بوش مقاطعته قائلا: “اجلس وتصرف باحترام”.

وتابع الجندي السابق منفعلا في وجه بوش: ” مات أصدقائي بسبب كذبك، عليك أن تعتذر، عليك الاعتذار”.وأثناء محاولة بريزنر سرد أسماء أصدقائه الذين قتلوا في العراق، أخرجه أفراد الأمن عنوة وتحفظوا عليه بعض الوقت.

وغرّد بريزنر عبر حسابه في تويتر بالقول: “بعد نحو 20 عاما من إرسالي إلى العراق، عرقلت خطاب جورج دبليو بوش الليلة. حاولت قراءة قائمة أسماء، معظمها للقتلى العراقيين. بالإضافة إلى أصدقائي الذين أصبحوا ناشطين مناهضين للحرب بعد العراق. لكنهم ماتوا بعد ذلك انتحارا أو جرحى في حروب أخرى”.