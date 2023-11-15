جنوب إفريقيا تقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية

قدمت جنوب إفريقيا شكوى رسمية ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في تصريحات له، إن جرائم حرب تُرتكب في غزة، مؤكدا أن بلاده قدمت شكوى ضد الكيان في المحكمة الجنائية الدولية “.

وأضاف سيريل رامافوزا أن غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية.

و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد دعا الإثنين الماضي في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024 – “أحرار العالم والعرب والهيئات الدولية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”, مبرزا أن ذلك هو “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

ومن جهته، أكد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده تدعم دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكتب الرئيس بيترو في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقا) أمس الخميس: “إن جمهورية كولومبيا ستساهم في تلبية دعوة الجمهورية الجزائرية لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد (رئيس وزراء الكيان الصهيوني)، بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب”.

وللإشارة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ40، وفي حين أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي أنهم بدؤوا في حفر قبور للشهداء بالمستشفى، اقتحم جيش الاحتلال المجمع الطبي بزعم إطلاق عملية ضد حركة حماس فيه.