جنوحات: هذا سبب إستقرار إصابات كورونا في الجزائر

قال البروفسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة ورئيس مصلحة مخبر التحاليل الطبية بالمؤسسة الإستشفائية العمومية بالرويبة. أن استقرار عدد الإصابات بكورونا في الجزائر راجع إلى تحقيق المناعة الجماعية ونسبة التلقيح.

وأشار جنوحات، على هامش الملتقى العاشر للجمعية الجزائرية لعلم المناعة المنعقد بالجزائر العاصمة. إلى أنه “بالرغم من عدم تلاشي فيروس كورونا نهائيا. إلا أنه تم تسجيل إستقرار في عدد الإصابات بالجزائر بفضل تحقيق المناعة الجماعية ونسبة معينة من التلقيح. داعيا إلى عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية.

وأضاف جنوحات، أن “المناعة الجماعية المسجلة في أوساط الأطفال تعود إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية. والمتمثلة أساسا في غلق المدارس مبكرا قبل تفشي الفيروس. وذلك استنادا إلى عدة دراسات قامت بها عدة مصالح لطب الأطفال ومخابر التحاليل الطبية في علم المناعة”.

وفيما يتعلق بالتلقيح بثلاث جرعات وأكثر، قال البروفسور جنوحات أن بعض الدول تنصح بجرعة رابعة وحتى جرعة خامسة. لكن لم يتم الفصل في هذا الأمر بعد. مؤكدا أن الإستمرار في التلقيح ما بعد ثلاث جرعات قد يؤدي إلى هشاشة في مناعة الفرد.

وبخصوص الأعراض الأخرى التي يخلفها كوفيد-19. أشار البروفسور جنوحات إلى أنها تختلف حسب مناعة كل شخص. مشدّدا على ضرورة التكفل بالإصابات والآثار التي يمكن أن تخلفها خاصة على القلب والشرايين.

ودعا البروفسور جنوحات الذي يشغل أيضا رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، إلى ضرورة إنشاء مديرية خاصة بالمخابر الطبية بوزارة الصحة تتكفل بهذا التخصص. لإعطاء “دفع جديد لهذه المخابر وتحسين أدائها حسب المعايير المعمول بها عالميا”.

وتطرق المشاركون في هذا اللقاء العلمي إلى العلاجات المبتكرة الموجهة لعلاج السرطان. لاسيما القولون والمستقيم الذي أصبح يصنف في المرتبة الثانية لدى النساء في الجزائر بعد سرطان الثدي والمرتبة الأولى لدى الرجال.