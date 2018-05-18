أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، أنه انطلقت في مدينة جنيف صباح الجمعة، أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان

الخاصة لبحث الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، إبراهيم خريشة، في كلمته أمام المجلس بلجنة تحقيق في الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وحرص خريشة، على ضرورة أن يقرر المجلس إرسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للوقوف على ملابسات الانتهاكات الصهيونية التي حصلت في الأونة الأخيرة.

وأوضح خريشة، يوم 14 من ماي هو يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، خرج الفلسطينيون

ليعبروا عن رفضهم وغضبهم تجاه هذا الأمر ولم يستخدم أي منهم سلاح ناري أو قاتل، لذلك نطالب بلجنة تحقيق.

بدوره تطرق المفوض السامي بالأمم المتحدة للمعاناة التي يتعرض إليها الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.