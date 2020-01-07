جواز السفر الجزائري في المرتبة الـ92 عاليما

صنف مؤشر هينلي المختص في جمع بيانات متعلقة بالملاحة الجوية جواز السفر الجزائري في المرتبة الـ92 دوليا.

وقال المؤشر المختص في تقريره لسنة 2020 والصادر اليوم، أن حامل جواز السفر الجزائري يمكنه دخول 50 دولة دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة تمنح عند الوصول.

وجاء جواز السفر الجزائري بعد مالي والنيجر ونيجيريا والتشاد والطوغو، جنوب افريقيا، افريقيا.

كما جاء جواز السفر الجزائري في مؤخرة الترتيب بين جزازات السفر العربية، بعد سلطنة عمان والعربية السعودية وتونس والكويت والمغرب وقطر والمغرب.

وإحتلت اليابان المرتبة الأولى بـ 191 دولة يسمح لحامله دخولها ، متبوعة بسنغافورة وكوريا الجنوبية وألمانيا.

HENLEY PASSPORT INDEX 2020 Q1 INFOGRAPHIC GLOBAL RANKING_191219 (1)