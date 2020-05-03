جودة خدمة 4G .. سلطة ضبط البريد توجه إعذار لمتعاملي الهاتف النقال

وجهت، اليوم الأحد، سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية إعذار للمتعاملين الهاتف النقال بالجزائر للإمتثال لمتطلبات التغطية وجودة خدمة شبكة الجيل الرابع.

وأفادت الهيئة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وفي أطار ممارستها للمهام المخولة إليها بموجب القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

وطبقا لأحكام دفاتر شروط الجيل الرابع الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال، قامت سلطة الضبط بإعذار متعاملي الهاتف النقال، بغرض الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة خدمة شبكة الجيل الرابع.