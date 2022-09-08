جورج الراسي توقع وفاته بحادث قبل أيام.. تسجيل مُثير

إنتشر مقطع صوتي منسوب للفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، يتحدث فيه قبل وفاته بأيام.

وطلب الراسي في التسريب الصوتي، من أحد مندوبي شركة التأمين، الانتهاء بسرعة من إجراءات التامين على سيارته لأنه سيسير مسافة طويلة ويسافر بين بلدين.

وقال جورج الراسي إنه يريد الانتهاء من بوليصة التأمين الخاصة بسيارته لأنه يخشى أن يتعرض لحادث سير على الطريق. وهو ما حدث بالفعل بعدها بأيام بعد عودته من حفل غنائي له في سوريا.

ونشر الصحفي اللبناني خالد اكسيف، مقطع الفيديو وعلق عليه قائلاً: “انتشرت تسجيلات من واتساب الفنان الراحل جورج الراسي. وذلك قبل يومين من الحادث الذي تعرّض له وهو يتحدث مع مندوب التأمين”.

مضيفا: “جورج في التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل قال ما بدي اطلع على سوريا وأنا دون تأمين لسيارتي. بدي كون مؤمن بلكي قلبت فيها للسيارة!”.

وأثار التسجيل تعاطف كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد حادث السير المروع الذي فجع محبيه. أثناء عودته إلى لبنان بعد أن اصطدمت سيارته بحاجز اسمنتي في منتصف الطريق بشكل مفاجئ.