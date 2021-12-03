جورج قرداحي يعلن استقالته ويبعث بهذه الرسالة

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة استقالته من منصبه.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قال قرداحي ” قرّرتُ أن أتخلّى عن منصبي الوزاري لأنّ لبنان أهمّ منّي”.

وأضاف “لا أقبل أن أُستخدم كسببٍ لأذية اللبنانيين في دول الخليج فمصلحة بلدي وأحبائي فوق مصلتحي الشخصية”.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكتوبر الماضي مقطع فيديو لمشاركة جورج قرداحي، ضيفا، في برنامج “برلمان الشباب”.

وقال قرداحي في معرض إجاباته إن “الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي”.

وبعد هذا التصريح وجد وزير الإعلام اللبناني الحالي جورج قرداحي نفسه في قلب أزمة دبلوماسية وسياسية.

حيث أغضب هذا التصريح السابق له بشأن الحوثيين وحرب اليمن أغضب دول الخليج وتبرأت منه الحكومة اللبنانية.

وخلق التصريح أزمة رغم أن الحلقة التي ورد فيها كانت في شهر أوت، قبل أن يتولى وزارة الإعلام في لبنان.

وزارة الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني

استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في الرياض وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بالمسيئة تجاه المملكة.

وجاء في المذكرة إن تصريحات قرداحي قد تترتب عنها تبعات على العلاقة بين البلدين.

مجلس التعاون الخليجي يرفض تصريحات قرداحي جملة وتفصيلا

ورفض مجلس التعاون الخليجي قد رفض تصريحات قرداحي “جملة وتفصيلا”.

وقال إنها تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث، حيث طالب الدولة اللبنانية بتوضيح موقفها.

الخارجية اليمنية تستنكر تصريحات قرداحي

وقال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إنه وجه السفير اليمني ببيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات قرداحي.

لبنان: تصريحات قرداحي كانت قبل تعيينه وزيرا

كما أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا تقول فيه إن الكلام الذي صدر عن جورج قرداحي كان قبل تعيينه وزيرا.

وأضافت أنه لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب.

ويقول البيان، “رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp