جوزيب بوريل يشرع في زيارة إلى الجزائر بداية من اليوم الأحد

يشرع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، بزيارة إلى الجزائر. كما تدوم هذه الأخيرة، لمدة يومين حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها.

وجاء في البيان “سيقوم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل”. “بزيارة إلى الجزائر يومي 12 و13 مارس 2023″.

في حين، تعد الزيارة الأولى من نوعها لبوريل إلى الجزائر منذ توليه منصبه ي ديسمبر 2019. كما سيحظى خلال هذه الزيارة، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي باستقبال من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان”.

الزيارة تتيح فرصة لبحث القضايا الإقليمية والدولية

كما تندرج “زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في سياق زيارة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى الجزائر شهر سبتمبر 2022”. “وهذا من أجل تكريس إرادة الجزائر والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات”.

وتشكل هذه الزيارة فرصة لـ “مواصلة الحوار السياسي بين الطرفين وإعداد حصيلة التعاون وآفاق تعميقه”. “في إطار تنفيذ متوازن وملائم لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

وخلص البيان الى أنه “من المقرر أن تتيح هذه الزيارة أيضا فرصة للشريكين لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”. و”على رأسها الوضع في منطقة الساحل وليبيا والصحراء الغربية والقضية الفلسطينية”.