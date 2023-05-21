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الرياضة

جوفنتوس مهدد بخصم 12 نقطة من رصيده

بقلم محمد.ل
جوفنتوس مهدد بخصم 12 نقطة من رصيده
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توقعت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، خصم 12 نقطة من رصيد نادي جوفنتوس، ما يهدد الفريق بتضييع فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد موقع “كالتشيو ميركاتو وب” نقلا عن صحيفة “كورييري ديلو سبورت”. بأن العقوبة تتعلق بقضايا المكاسب الرأس مالية، وهو ما سيتم الإعلان عنه غدا الاثنين.

وأضاف الموقع الإيطالي، في هذا الصدد: “المدعي العام عاقب جوفنتوس بخصم 15 نقطة قبل أن يتم تجميد العقوبة.. لكنه ينتظر أن يتم خصم 12 أو 13 نقطة من رصيده. وهو ما قد يتم الكشف عنه الاثنين”.

للإشارة فإن السيدة العجوز، تتواجد في وصافة ترتيب “السيري أ” برصيد 69 نقطة، ويحتاج الفريق للفوز غدا الاثنين أمام إمبولي، لترسيم تأهله إلى “الشامبينز ليغ” قبل جولتين عن نهاية الموسم.

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