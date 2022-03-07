جونسون يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 175 مليون جنيه استرليني

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون جنيه استرليني.

وجاء هذا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الكندي والهولندي.

وصرح جونسون، إن بريطانيا ستنضم إلى هولندا وكندا في مجموعة دعم دولية لأوكرانيا.

وذلك لتنسيق جهود المجتمع الدولي لتقديم مساعدة طويلة الأجل وحث الدول الأخرى على الانضمام.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه بعد 12 يوما، من الواضح بالفعل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في التقدير.

حيث قلل من تقدير مقاومة الأوكرانيين، وقلل من شأن زعيمهم وقلل من أهمية وحدة الغرب.