“جوهرة إنجلترا” يصنع الحدث ويُقلق محرز !!

يصنع النجم الإنجليزي الشاب لفريق مانشستر سيتي “فيل فودن” الحدث هاته الأيام في الوسط الكروي البريطاني بعد تألقه في موقعة “هوفنهايم”.

وسارعت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس الخميس واليوم الجمعة للإشادة باللاعب الشاب مؤكدة أنه سيكون النجم الأول للسيتيزن في السنوات القادمة.

هذا وأطلق المدرب الإسباني للسيتي “بيب غوارديولا” تصريحا مُثيرا بعد لقاء دوري الأبطال قال فيه:”إن إنجلترا تملك جوهرة نادرة إسمها فيل فودن”.

ولم يمر تألق فودن مرور الكرام على إدارة السيتي التي أمضت له على عقد إحترافي لمدة 6 سنوات كاملة لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في ضمه.

وشارك “فودن” بديلا لمحرز في لقاء تشلسي قبل أن يحجز مكانة أساسية في لقاء هوفنهايم تاركا الجزائري على دكة البدلاء طيلة ال90 دقيقة.

وسيكون نجم الخضر أمام حتمية العمل أكثر خاصة وأن فودن ينشط في نفس منصبه ويلعب بالقدم اليسرى تماما مثل محرز.