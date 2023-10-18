جو بايدن: لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب إذا إنضم حزب الله إليها 

قال الرئيس الامريكي جو بايدن انه لم يبلغ الكيان الصهيوني ان امريكا ستدخل الحرب في حال إنضمام حزب الله للصراع في فلسطين.

وفي تصريح صحفي قال بايدن “كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة. كما ان الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت لإدخالها “.

وأضاف الرئيس الأمريكي ” لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام “حزب الله” للصراع”.

كما اكد بايدن أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية محتمل وصولها الجمعة. مضيفا: “نحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة”.