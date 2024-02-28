جو بايدن يسخر من عمر دونالد ترامب

شارك الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن يوم الاثنين في برنامجLate Night With Seth Meyers. وهو عرض ذو طابع فكاهي قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. والتي سيتعين عليه، على الأرجح، أن يواجه خلالها منافسه دونالد مرة أخرى.

خلال هذا البرنامج، تم استجواب رئيس الدولة البالغ من العمر 81 عامًا. والذي سيكون عمره 86 عامًا في نهاية فترة ولاية ثانية محتملة إذا أعيد انتخابه – بشأن عمره. ضحك في البداية: “من قال لك عمري، إنه سري!”.

واستغل جو بايدن هذا الخطاب لخدش خصمه دونالد ترامب، دون أن يذكر اسمه بشكل مباشر. “عندما تنظر إلى الرجل الآخر، تجده في نفس عمري تقريبًا، لكنه لا يتذكر حتى اسم زوجته”.

ويشير رجل البيت الأبيض هنا إلى زلة لسان من خصمه الجمهوري خلال خطاب ألقاه يوم السبت الماضي. حيث رد على تصفيق الجمهور لزوجته ميلانيا. قائلا لها: “واو، مرسيدس، هذا جيد جدًا!”.

ومع ذلك، يظل عمر جو بايدن موضوعًا رئيسيًا في هذه الحملة الرئاسية. أربعة من كل خمسة أمريكيين يعتبرونه “إشكالا” على الأقل. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة YouGov لصالح موقع Yahoo News في 15 نوفمبر 2023. حتى أن 64% منهم يقولون إنهم قلقون بشأن صحته العقلية.

وأضاف: “أعتقد بصراحة أن الأمر كله يتعلق بالمستقبل، وكل الأشياء الجيدة التي قمنا بها. يريد التراجع عنها إذا تم انتخابه. أعتقد أن رؤيته لأمريكا وهي تتراجع إلى الوراء قديمة”.

منذ انتخابه، تعرض جو بايدن للسخرية بشكل متكرر بسبب أخطائه الفادحة. وكان آخرها عندما خلط الرئيس الأمريكي بين إيمانويل ماكرون وفرانسوا ميتران “من ألمانيا”.

وقبل بضعة أشهر من الانتخابات، تؤكد المعارضة على هذه الأخطاء المختلفة وعمر بايدن المتقدم.

وفي أوائل فيفري، وصفه تقرير للمدعي الخاص المكلف بالتحقيق في اتهامات بسوء التعامل مع وثائق سرية لجو بايدن. بأنه “رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة”. وفي هذه العملية، حكمت القيادة الجمهورية في مجلس النواب على الرئيس الأمريكي بأنه “غير لائق” لمهامه.