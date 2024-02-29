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جيجل.. إجلاء المواطنين جراء إرتفاع منسوب المياه

بقلم نادية بن طاهر
جيجل.. إجلاء المواطنين جراء إرتفاع منسوب المياه
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تواصل فرق وحدات الحماية المدنية لولاية جيجل، في عمليات إستطلاع لمختلف النقاط التي غمرتها المياه، جراء الأمطار المتساقطة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، قامت ذات المصالح، بعمليات إجلاء مختلف المواطنين العالقين جراء ارتفاع منسوب المياه.

وتمت التدخلات على مستوى بلديات جيجل “الأمير عبد القادر”، والطاهير، والشقفة، وتاكسنة، وجيملة، والعنصر، والميلية.

هذا ولم يتام لحد الآن، تسجيل أية خسائر بشرية، فيما لا تزال عمليات التدخل متواصلة.

واستعملت مصالح الحماية المدنية، الزوارق في عمليات إجلاء الاطفال والاشخاص ذوي الحالات المستعجلة بسكنات عدل بالكلم الخامس ببلدية جيجل.

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