جيجل: إصابة 6 أشخاص بينهم رضيع في حادث مرور

أُصيب 6 أشخاص من كلا الجنسين، خلال حادث مرور بالطريق الوطني 77، منطقة شتيت في ولاية جيجل.

وقد سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل حادث مرور على الساعة 05 و52 د بالطريق الوطني 77، منطقة شتيت.

وحسب ذات الهيئة الرسمية، فإن الحادث ناتج عن اصطدام وانقلاب سيارتين سياحيتين.

وخلّف الحادث 6 مصابين تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و 36 سنة، لهم إصابات متفاوتة.

وقد قدمت لهم الإسعافات اللازمة ونقلوا الى المركز الصحي بتاكسنة.