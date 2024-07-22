جيجل: إصابة 6 أشخاص بينهم رضيع في حادث مرور
بقلم نسرين محفوف
أُصيب 6 أشخاص من كلا الجنسين، خلال حادث مرور بالطريق الوطني 77، منطقة شتيت في ولاية جيجل.
وقد سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل حادث مرور على الساعة 05 و52 د بالطريق الوطني 77، منطقة شتيت.
وحسب ذات الهيئة الرسمية، فإن الحادث ناتج عن اصطدام وانقلاب سيارتين سياحيتين.
وخلّف الحادث 6 مصابين تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و 36 سنة، لهم إصابات متفاوتة.
وقد قدمت لهم الإسعافات اللازمة ونقلوا الى المركز الصحي بتاكسنة.
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