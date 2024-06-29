جيجل.. اخماد حريق بمجمع تجاري بالطاهير 

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالطاهير، اليوم، مدعومة بإمدادات وحدة اولاد صالح من اجل حريق بمجمع تجاري بالطاهير وسط.

واندلع الحريق حسب بيان الحماية المدنية، في الطابق الثاني للمجمع مخصص لبيع الكراسي و الطاولات البلاستكية ومواد بلاستكية.

وتمكنت مصالح الحماية من حصر وإخماد الحريق كلية و منع إنتشاره في الطابق و المحلات المجاورة.

كما سجلت نقل شخص من جنس ذكر 33 سنة له صعوبة في التنفس، بالإضافة الى تسجيل خسائر في بعض التجهيزات و تشققات في الجدران والسقف.