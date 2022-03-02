جيجل.. الشرطة توقف أربعيني بحوزته ازيد من 2200 قرصا مهلوسا ومخدرات

تمكن عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة الميلية في جيجل من الاطاحة بشخص يقوم بحيازة وترويج الاقراص المهلوسة وسط الشباب.

العملية التي جاءت بعد المعلومات التي تحصل عليها عناصر الشرطة مفادها حيازة اربعيني على كمية من الاقراص المهلوسة بغرض ترويجها وسط المراهقين من الشباب القاطنين عبر مختلف احياء مدينة الميلية.

حيث تم استغلال محكم للعنصر الاستعلاماتي مع وضع خطة اسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه. بحوزته كمية من الاقراص المهلوسة قدرت بأزيد من 2200 قرصا من مختلف الانواع. بالاضافة الى مبلغ مالي كعائدات للترويج وقطع صغيرة من المخدرات واسلحة بيضاء. ليتم تقديمه امام الجهات القضائية المختصة التي امرت بايداعه الحبس الى غاية محاكمته.

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مكنت مصالح أمن دائرة أولاد فارس بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، عن قضية التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، مع إنتحال إسم الغير.

وجاءت عملية التوقيف إستغلالا لمعلومات تحصلت عليها ذات المصالح عن قيام المشتبه فيه بتكوين ملفات بوثائق مزورة لإيداعها بالمؤسسات المصرفية وإنشاء حسابات بنكية بهويات مزورة.

وبعد تدخل ذات المصالح لفتح تحقيق في قضية الحال، تم إلقاء القبض على المشتبه فيه متلبسا بسحب مبلغ مالي لعملة أجنبية من إحدى الوكالات البنكية بإستعمال هوية مزورة، كما بينت التحريات أن الملف المودع بذات الوكالة لإنشاء حساب بنكي كل وثائقه مزورة.

حيث كان المشتبه فيه يقوم بإنتحال هويات الأشخاص المتوفين والذين كانوا يعملون بدولة أوربية من أجل مواصلة والاستمرار بتحويل معاشاتهم بالحساب الذي أنشأئه بهوية مزورة.

وأفضت التحقيقات إلى ضبط أجهزة إعلام الآلي يحتوي على أختام ووثائق و محررات إدارية مزورة و بهويات مزورة، بعد إستكمال الإجراءات أنجز في حقه ملف جزائي عن القضية أحيل على أمام محكمة الشلف.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع. أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالشلف، خلال الساعات الأخيرة من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 44 سنة بتهمة التورط في حمل سلاح ناري ثمثل في بندقية فانتازيا بدون رخصة. حيث تم إنجاز ملفات قضائية في حق المتهمين الموقوفين وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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