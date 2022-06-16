جيجل: توقيف شخصين قاما بتسريب و نشر أسئلة البكالوريا

كما قامت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالطاهير، في جيجل، بانتشال جثة شخص كانت ملقاة على الأرض. كما أفادت المصالح ذاتها أن الجثة تم العثور عليها في حدود الساعة العاشرة و15 دقيقة ليلا بمدخل شاطئ ازارود ببازول.

في حين، ذكر البيان ذاته، أن الضحية المتوفية من جنس ذكر، يبلغ من العمر 28 سنة. وكانت مهشمة الرأس ولها إصابة في الرجل الأيمن والظهر. وبعد إتمام الإجراءات تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، مساء اليوم الجمعة، لأجل إنقاذ 5 غرقى، توفي إثنين منهم، فيما يتواجد ثلاثة في حالة خطيرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم إجلاء غريقين وهما في حالة خطيرة، بشاطئ أفتيس بالعوانة، إلى المركز الصحي بالعوانة.

الضحيتان من جنس ذكر عمرهما 24 سنة، حيث وعند الوصول إلى المركز الصحي أكد الطبيب وفاتهما.

فيما تم بشاطئ المنار الكبير إجلاء غريق في حالة خطيرة إلى مستشفى جيجل، عمره سنة 20.

بالإضافة الى إجلاء غريقين آخرين إلى المركز الصحي بالعوانة في حالات مستقرة.

هذا وحذرت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، المواطنين، من أن البحر في هيجان شديد على طول الشريط الساحلي.

موضحة أن التيارات البحرية في بحر هائج خطيرة جدا، حيث تسبب الإرهاق للنازلين في البحر في محاولات للخروج منها، وتدفع بهم بعيدا، حتى تخور قواهم ويغرقون لا محالة.

ودعت ذات المصالح، المواطنيين لتجنب السباحة وعدم المجازفة بحياتهم، وعدم الاقتراب من الشواطئ الصخرية.

بالإضافة إلى مراقبة الأطفال ومنعهم من التردد على الشواطئ.

كما دعت ذات المصالح، المواطنين، إلى الاتصال بهم على أرقام النجدة “1021” و”14″، في حالة طارئ أو حادث.