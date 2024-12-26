جيجل.. توقيف عشريني يروج الكوكايين عبر منصات التواصل الإجتماعي

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن جيجل، من توقيف عشريني وحجز كمية من مادة الكوكايين وأقراص مهلوسة.

العملية جاءت على إثر معلومات تحصلت عليها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية “BMPJ” مفادها حيازة أحد الأشخاص. كمية من المؤثرات العقلية بغرض ترويجها.

وعليه شرع عناصر الفرقة في البحث والتحري التي مكنت من تحديد هوية الشخص المشتبه ويتعلق الأمر بعشريني قبل رصد تحركاته و توقيفه.

كما تم العثور و حجز بإحدى غرف منزله العائلي كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ751 كبسولة من مختلف الأنواع والأحجام بالاضافة الى كمية أخرى من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدر وزنها بـ5.45 غرام و مبلغ مالي قدر بـ31 مليون سنتيم كعائدات للترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ليتم التحقيق معه و تقديمه أمام الجهات القضائية التي أمرت بايداعه الحبس.

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