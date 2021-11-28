جيجل: توقيف 5 أشخاص مشتبه تورطهم في قتل عشريني بطعنات خنجر
تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية جيجل من توقيف 5 أشخاص يشتبه تورطهم في جريمة القتل التي كانت منذ يومين حي الرابطة مسرحا لها.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار” فإن الجريمة وقعت بحي الرابطة وراح ضحيتها عشريني يدعى ” ا ك “. بعد تعرضه لطعنات قاتلة من طرف المشتبه فيهم المقدر عددهم بخمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة.
كما أضافت ذات المصادر، أن عملية توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر الشرطة جاءت في وقت قياسي بعد الشروع في البحث والتحري حول وقائع الجريمة التي اهتز لها سكان حي الرابطة. وأودت بحياة الضحية في انتظار الانتهاء من التحقيق ومعرفة أسباب الجريمة. قبل تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.
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تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، من وضع حد لنشاط مشبوه لأحد الأشخاص. حيث قام هذا الأخير البالغ من العمر 30 سنة، بتحويل محله التجاري الكائن وسط مدينة جيجل، إلى مكان سري لممارسة الدعارة واستغلاله في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه فيه كان يقوم بتحركات مريبة ليتحوّل الحي إلى مكان مشبوه يقصده أشخاص غرباء أثار إقبالهم المتكرر، الغضب والرعب وسط السكان والمواطنين.
وسارع أفراد الفرقة الجنائية للشرطة القضائية إلى فتح عملية بحث وتحرٍ موسعين، تخللتها متابعة سرية للموقع مع رصد كل التحركات به. وهو ما أسفر في وقت قياسي عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم.
كما يتعلق الأمر بثلاثيني مستأجر المحل، الذي أخذ من تجارته واجهة للتستر عن أفعاله المشينة والنشاط الحقيقي لشبكته، وبعد اتخاذ مختلف الإجراءات المعمول بها والحصول على إذن بالتفتيش من الجهات القضائية. قبل القيام بمداهمة المحل وتوقيف مستأجره برفقة 3 أشخاص آخرين. بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 30 و 33 سنة.
وتم تفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي. أين تم حجز ما يزيد عن 1400 قرص مهلوس. بالإضافة إلى بندقيتي صيد بحري ومبلغ مالي.
وبعد الانتهاء من سماع أقوال الموقوفين بتهم تتعلق بحيازة وتخزين المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض البيع بطريقة غير مشروعة. وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي، وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس “بندقتي صيد بحري” من دون مبرر شرعي، حيازة مواد صيدلانية أجنبية محظورة وممنوعة من التداول مهربة إلى التراب الوطني تساعد على الإجهاض. وإنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة وحماية دعارة الغير.
وقد تم بموجبها تقديمهم أمام الجهات القضائية، التي أمرت بإيداع 3 منهم الحبس. فيما استفاد الشخص الرابع من الإفراج. في وقت يبقى البحث جاريا عن صاحب المحل الذي يوجد في حالة فرار.
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