جيجل: توقيف 5 أشخاص مشتبه تورطهم في قتل عشريني بطعنات خنجر

تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية جيجل من توقيف 5 أشخاص يشتبه تورطهم في جريمة القتل التي كانت منذ يومين حي الرابطة مسرحا لها.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار” فإن الجريمة وقعت بحي الرابطة وراح ضحيتها عشريني يدعى ” ا ك “. بعد تعرضه لطعنات قاتلة من طرف المشتبه فيهم المقدر عددهم بخمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة.

كما أضافت ذات المصادر، أن عملية توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر الشرطة جاءت في وقت قياسي بعد الشروع في البحث والتحري حول وقائع الجريمة التي اهتز لها سكان حي الرابطة. وأودت بحياة الضحية في انتظار الانتهاء من التحقيق ومعرفة أسباب الجريمة. قبل تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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