جيجل.. مواصلة بيع المواشي المستوردة عبر هذه النقاط 

أعلنت مصالح ولاية جيجل مواصلة عملية بيع المواشي المستوردة للمواطنين بداية من يوم غد السبت 10 ماي.

وأكدت المصالح ذاتها، في بيانٍ لها، أنه تقرر مواصلة عملية البيع عبر 4 نقاط موزعة على 4 بلديات.

ويتعلق الأمر بكل من:

بلدية جيجل على مستوى المؤسسة العمومية الكاتمية للفلين بحي بوالرمل.

بلدية الشقفة بسوق الخضر والفواكه للجملة الحجازية بجيمار.

بلدية العوانة على مستوى وحدة صافا بابور بكيسير.

بلدية الميلية على مستوى مؤسسة بوالمناخر بمنطقة النشاطات الصناعية.

وذكرت المصالح ذاتها أنه على الراغبين في اقتناء الأضحية تقديم بطاقة التعريف البيومترية.

علماً أن البيع متاح ببطاقة الدفع الإلكترونية الذهبية والبنكية أو نقدا.

وستتبع عملية البيع هذه، عمليات أخرى وفقا للحصص المخصصة للولاية برسم الشهر الجاري.