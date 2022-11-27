جيجل: وفاة 16 شخصا في حوادث المرور منذ بداية 2022

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، 1288 حادث مرور منذ بداية السنة الجارية 2022، خلفت وفاة 16 شخصا وجرح 1668 آخرين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل أعوان الحماية، مند بداية سنة 2022، وحتى 31 أكتوبر 2022، لأجل 1288 حادث مرور عبر طرقات ولاية جيجل.

وتتعلق 5 حوادث منها بحوادث دهس في محاور النقل بالسكك الحديدية تسبب فيها القطار في في عدة مناطق بالولاية.

وخلفت هذه الحوادث 16 قتيلا، منهم 5 ضحايا تتعلق بضحايا حوادث دهس القطار. بالإضافة إلى تسجيل 1668 جريح، لهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وتوفي عض ضحايا الحوادث في مختلف المستشفيات، متأثرين بالاصابات الخطيرة التي سببتها لهم مختلف الحوادث.

ويحتل أصحاب الدراجات الصدارة، بنسبة تفوت 50 بالمائة؜ من المجموع العام للحوادث.

وأشارت ذات المصالح، إلى ارتفاع ملحوظ لحوادث دهس المشاة في مختلف الطرقات، خاصة المناطق العمرانية.

وتم تسجيل أعلى نسبة لعدد حوادث الطرقات، خلال شهري جويلية وأوت من السنة الجارية. وهذا راجع للكثافة المرورية التي شهدتها الولاية خلال الموسم الصيفي.

وتختلف نوعية الحوادث بين الاصطدامات بين مختلف المركبات، وحوادث الانحراف عن المسار.

هذا وتجدد مصالح الحماية المدنية، دعوة مستعملي الطريق بضرورة الامتثال لقواعد السير وإحترام إشارات المرور، والحد من السرعة المفرطة، التي تعد الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث.