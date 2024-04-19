جيش الإحتلال يعترف بإصابة ضابط و3 جنود شمال غرب الضفة الغربية

اعترف جيش الإحتلال الصهيوني، بإصابة ضابط من الاحتياط، إلى جانب 3 جنود آخرين، بنيران المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

وافادت بيان لسرايا القدس كتيبة طولكرم، أنّ عناصرها يخوضون عمليات تصدّ ومواجهات واسعةً على كل المحاور، محققين إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

من جانبها اكدت كتائب شهداء الأقصى – طولكرم خوضها اشتباكات ضارية مع الجنود الصهاينة في عدة محاور داخل المخيم.

وذلك بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في صفوفهم.

وتشهد الضفة الغربية اشتباكات يومية، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية تتخللها حملات اعتقالات واسعة.