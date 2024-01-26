جيش الإحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة 47 عسكريا بغزة في اخر 24 ساعة

أعلن جيش الإحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، مقتل ضابط وإصابة 47 جنديا وضابطا خلال الـ24 ساعة الاخيرة بمعارك في قطاع غزة.

واوضح ذات المصدر، ان ضابطا برتبة رائد من لواء غفعاتي قتل في معارك جنوب قطاع غزة.

وادعى جيش الإحتلال بأن عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بلغ 557 بينهم 220 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 من الشهر نفسه.

في حين بلغ عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب 2748، بينما ارتفع عدد الجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري إلى 1258 يضيف ذات المصدر.